Ankaraspor'da yeniden Mehmet Ak dönemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankaraspor'da yeniden Mehmet Ak dönemi

16.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:10
Ankaraspor'da yeniden Mehmet Ak dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da teknik direktörlük görevine takımı daha önce de çalıştıran Mehmet Ak getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da teknik direktörlük görevine takımı daha önce de çalıştıran Mehmet Ak getirildi.

Ankaraspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Ak ile yeniden anlaşma sağlandı. 38 yaşındaki çalıştırıcı, bugün takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Mehmet Ak yönetimindeki antrenmanda Ankaraspor, ligin 27. haftasında 21 Mart Pazar günü sahasında Beypiliç Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sincan Fatih Stadı'nda yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmana, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam edildi.

Başkent ekibi, antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Rasim Öztekin Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Metin Oktay Ünal Karaman Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankaraspor'da yeniden Mehmet Ak dönemi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 21:10:43. #1.16#
title