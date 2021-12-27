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Ankaraspor'da Özcan Kızıltan dönemi sona erdi

Ankaraspor'da Özcan Kızıltan dönemi sona erdi
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Özcan Kızıltan ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Özcan Kızıltan ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Özcan Kızıltan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özcan Kızıltan ve ekibine teşekkürlerimizi iletir, bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ankaraspor, 19. hafta sonunda 30 puanla 10. sırada yer alıyor.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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