Ankaraspor'da Altınordu maçı hazırlıkları

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Altınordu'yu ağırlayacak Ankaraspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp açıklamasına göre, başkent ekibi, Yenikent Osmanlı Stadı'nda yeni teknik direktörü Ümit Özat yönetiminde yaptığı antrenmanla Altınordu maçının çalışmalarına devam etti.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda futbolcuların, ısınma bölümünün ardından, kondisyon, çabukluk ve pas çalışmaları yapıp, tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynadıkları belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er