Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Stat: OsmanlıHakemler: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Kemal MaviAnkaraspor: Mejias, Ali Ülgen (Dk. 73 Mustafa Batuhan Altıntaş), Ercan Yazıcı, Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Blagojevic (Dk. 41 Mehmet Tuğrul Başkan), Barış Zeren, Erdem Çetinkaya, Umar (Dk. 79 Mudimu), Olatunbosun (Dk.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Kemal Mavi

Ankaraspor: Mejias, Ali Ülgen (Dk. 73 Mustafa Batuhan Altıntaş), Ercan Yazıcı, Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Blagojevic (Dk. 41 Mehmet Tuğrul Başkan), Barış Zeren, Erdem Çetinkaya, Umar (Dk. 79 Mudimu), Olatunbosun (Dk. 46 Samed Ali Kaya), Pedersen

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç (Dk. 76 Emir Halilovic), Orhan Ovacıklı, Mehmet Yiğit, Feyyaz Belen, İshak Çakmak, Erkan Taşkıran (Dk. 76 Abdurrahim Dursun), Doğan Can Davas (Dk. 90+1 Aygün Özışıkyıldız), Ruben Rayo (Dk. 53 Selçuk Alibaz), Del Valle, Pote (Dk. 90+1 Rahmi Anıl Başaran)

Goller: Dk. 64 Samed Ali Kaya, Dk. 76 ve Dk. 90+3 (Penaltıdan) Pedersen (Ankaraspor), Dk. 65 ve 71 Del Valle (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ruben Rayo, Dk. 50 Doğan Can Davas, Dk. 65 Pote (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Ankaraspor, konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 yendi.

Menemenspor'un da evinde Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmesiyle Ankaraspor'un, TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine iki hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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