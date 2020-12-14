Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
TFF 1. Lig'de 14. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıdır. Peki Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıdır. Peki Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
ANKARASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı 14 Aralık Pazartesi günü (bugün) saat 19:00 'da başlayacaktır.
ANKARASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.
ANKARASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Osmanlı Stadyumu, Ankara'da oynanacak.
ANKARASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
ARDA KARDEŞLER(Hakem)
KEMAL ELMAS(1. Yardımcı Hakem)
MERT BULUT(2. Yardımcı Hakem)
DAVUT DAKUL ÇELİK(Dördüncü Hakem)
HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)
UĞUR YALÇIN(Temsilci)
GÜLHAN ÖZKAN(Temsilci)