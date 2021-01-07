Ankaraspor - Adanaspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de erteleme maçları bugün oynanıyor. Bugün 12. haftanın erteleme maçı olacak. Bugün oynanacak maçlardan birisi Ankaraspor - Adanaspor maçıdır. Peki Ankaraspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Ankaraspor - Adanaspor maçıdır. Peki Ankaraspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

ANKARASPOR - ADANASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

TFF 1.ligde Ankaraspor - Adanaspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen maç bugün oynanacak.

ANKARASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ankaraspor - Adanaspor maçı 7 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır. Ankaraspor - Adanaspor maçı 12. haftanın erteleme maçıdır. Bugün oynanacaktır.

ANKARASPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Ankaraspor - Adanaspor maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

ANKARASPOR - ADANASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Osmanlı Stadyumu, Ankara'da oynanacak.

ANKARASPOR - ADANASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

KUTLUHAN BİLGİÇ(Hakem)

MUHAMMET YUMAK(1. Yardımcı Hakem)

CEMİL TUNÇ(2. Yardımcı Hakem)

YAKUP ÖZHAN(Dördüncü Hakem)

AKİF UĞURDUR(Gözlemci)

MEHMET TUNÇAK(Temsilci)

SÜLEYMAN BASA(Temsilci)