Ankaraspor - Adanaspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? TFF 1. Lig Ankaraspor - Adanaspor maçında erteleme mi oldu?

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan Ankaraspor - Adanaspor maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Koronavirüsten dolayı mı erteleme kararı alındı? Tüm detaylar haberimizde.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Ankaraspor - Adanaspor maçı normalde 5 Aralık Cumartesi 13:30 'da oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Peki Ankaraspor - Adanaspor maçı niye ertelendi? Son durum nedir? Ne zaman başlayacak?

ANKARASPOR - ADANASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normalde 5 Aralık Cumartesi saat 13:30 'da oynanması planlanan Ankaraspor - Adanaspor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

ANKARASPOR - ADANASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Adanaspor'un yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle maçta erteleme kararı alındı. Pozitif vakaların ardından TFF maçta erteleme kararı alındığını açıkladı. Maç ileriki bir tarihe ertelendi.

ANKARASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç normalde 5 Aralık Cumartesi saat 13:30 'da oynanacaktı. Fakat Covid-19 vakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın erteleneceği tarih henüz açıklanmadı.