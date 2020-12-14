Ankara- Sivas YHT projesinde sona yaklaşıldı
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Ankara- Sivas YHT projesinde sona yaklaşıldı

14.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:47
Ankara- Sivas YHT projesinde sona yaklaşıldı

Ankara-Sivas arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise 55 dakikaya düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

Ankara-Sivas arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise 55 dakikaya düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

2008 yılında inşasına başlanan Ankara- Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Yüksek Hızlı Tren hattı güzergahı boyunca yolcuların hizmetine sunulacak olan istasyonlarda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren çalışmaları kapsamında Tarihi Tren Garı yanına yapılan Hızlı Tren İstasyonu inşaatını ve çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. Vali Ayhan çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

(/Demet Karakuş/İHA)

Ankara- Sivas YHT projesinde sona yaklaşıldı
Ankara- Sivas YHT projesinde sona yaklaşıldı
Ankara- Sivas YHT projesinde sona yaklaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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