Ankaralıları sahura ilahi ile uyandırıyorlar

Başkent'te tasavvuf müziği solisti Eren Coşan ve davulcu arkadaşları, vatandaşları sahura ilahiler eşliğinde uyandırıyor.

Başkent'te tasavvuf müziği solisti Eren Coşan ve davulcu arkadaşları, vatandaşları sahura ilahiler eşliğinde uyandırıyor.

Mamak Belediyesi tarafından görevlendirilen tasavvuf müziği solisti Eren Coşan ve davulcu arkadaşları Haydar Kocadere ve Emir Coşan, Başkentlileri ilahi eşliğinde sahura kaldırıyor. Coşan ve arkadaşları, diğer Ramazan davulcularından farklı olarak görevlerini yerine getiriyor. - ANKARA

Kaynak: İHA