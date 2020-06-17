Ankaralılar Yeniden Yasaklar Getirilmesi Konusunda Ne Düşünüyor? VOA Türkçe'nin olası yasaklar konusunda mikrofon uzattığı Ankara'daki vatandaşlar ise oldukça çelişkili duygular içinde.

VOA Türkçe'nin olası yasaklar konusunda mikrofon uzattığı Ankara'daki vatandaşlar ise oldukça çelişkili duygular içinde. Bir yandan iş yerleri, sosyal mekanlar açık kalmalı görüşü savunulurken, bir yandan da hastalıkta artış nedeniyle endişe duyuluyor