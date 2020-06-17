Ankaralılar Yeniden Yasaklar Getirilmesi Konusunda Ne Düşünüyor?
VOA Türkçe'nin olası yasaklar konusunda mikrofon uzattığı Ankara'daki vatandaşlar ise oldukça çelişkili duygular içinde.
17.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:58
VOA Türkçe'nin olası yasaklar konusunda mikrofon uzattığı Ankara'daki vatandaşlar ise oldukça çelişkili duygular içinde. Bir yandan iş yerleri, sosyal mekanlar açık kalmalı görüşü savunulurken, bir yandan da hastalıkta artış nedeniyle endişe duyuluyor
Kaynak: DailyMotion.com