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Ankaralılar, karın tadını kayak yaparak çıkardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da etkisini sürdüren kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, poşet, tepsi, bidon, leğen ve kızaklarla ara sokaklarda kayak yaptı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da etkisini sürdüren kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, poşet, tepsi, bidon, leğen ve kızaklarla ara sokaklarda kayak yaptı.

Ankara'da kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar gece sokaklara çıktı. Çeşitli mahallelerde karla kaplanan sokaklara çıkan vatandaşlar, karın tadını kayak yaparak çıkarmaya çalıştı. Poşet, tepsi, bidon, leğen ve kendi yaptıkları kızaklarla kayan birçok kişi eğlencenin tadını çıkardı.

Ankaralılar, karın tadını kayak yaparak çıkardı

Ankaralılar, karın tadını kayak yaparak çıkardı

Ankaralılar, karın tadını kayak yaparak çıkardı

Ankaralılar, karın tadını kayak yaparak çıkardı

Ankaralılar, karın tadını kayak yaparak çıkardı

Ankaralılar, karın tadını kayak yaparak çıkardı

Ankaralılar, karın tadını kayak yaparak çıkardı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ankara, kar, Güncel, Haber

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