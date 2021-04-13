Ankaralılar ilahilerle sahura kalktı
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Ankaralılar ilahilerle sahura kalktı

Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER - Haberler | Güncel
Ankaralılar ilahilerle sahura kalktı

ANKARA'da, tasavvuf müziği sanatçısı Eren Coşan, davulcu kardeşi ve arkadaşı ile ilahiler eşliğinde halkı sahura kaldırdı.

ANKARA'da, tasavvuf müziği sanatçısı Eren Coşan, davulcu kardeşi ve arkadaşı ile ilahiler eşliğinde halkı sahura kaldırdı.

Mamak'ta yaşayan Eren Coşan, geçen ramazan ayında olduğu gibi bu ramazanda da halkı sahura kaldırmak için kardeşi Muhammet Emir Coşan  ve arkadaşı Alperen Öcal  ile bir araya geldi. Eren Coşan, Mamak Belediyesi'nin desteği ile ilk sahurda mesaiya başladı. Sokağa çıkan Coşan kardeşler ve Öcal, diğer ramazan davulcularından farklı olarak okudukları ilahilerle halkı sahur için uyandırdı. Evlerinin balkon ve pençelerine çıkanlar, ilahilere eşlik etti.Coşan, geçen yıl başlattıkları uygulamanın çok olumlu tepkiler aldığını ve bunu bir gelenek haline getirmek istediklerini söyledi. Coşan, "Tasavvuf musikisi solistiyim. Uzun yıllar sahnede tecrübelerim oldu. Bu yıl ve geçtiğimiz yıl da sokağa taşıdık. Geçtiğimiz yıl internette viral olan bir videomuz vardı. Sahur vakti okuduğumuz bir ilahi. Sosyal medyada çok olumlu tepkiler alınca insanlar da bunu sahurda görmek istedi. 'Uyan Ey Gözlerim' Sultan 3'üncü Murat Han'ın ilahisi, biz de sahurun ruhuna uygun olduğu için seçmiştik. Geçtiğimiz yıldan beri ramazan denilince, 'Uyan Ey Gözlerim' sahur musikisi akıllara gelmeye başladı" dedi. Coşan, her gece ilçenin farklı mahallesinde olacaklarını söyledi.


Ankaralılar ilahilerle sahura kalktı
Ankaralılar ilahilerle sahura kalktı
Ankaralılar ilahilerle sahura kalktı
Ankaralılar ilahilerle sahura kalktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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