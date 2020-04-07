Ankaralılar İçin Psikososyal Destek Birimi Hizmet Vermeye Başladı Sağlık çalışanları, koronavirüs tedavisini bulmak için gece gündüz çalışırken, halkın büyük bir bölümü de kendini eve kapatmış durumda.

Sağlık çalışanları, koronavirüs tedavisini bulmak için gece gündüz çalışırken, halkın büyük bir bölümü de kendini eve kapatmış durumda. Sosyal izolasyon nedeniyle evden çıkmamak ve bu durumun haftalardır sürmesi psikolojik sorunları da beraberinde getirdi. Bu zorlu süreçte insanların stres ve kaygılarını en aza indirebilmek amacıyla Ankara'da Psikososyal Destek Birimi kuruldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar uzun bir süredir evlerinde karantina hayatı sürüyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri dışında sokağa kimse çıkamıyor. Zorunlu olarak sokağa çıkanların da maske takması (özellikle de toplu taşıma araçları, pazar yerleri, marketlerde) gerekiyor. Evden uzun süre çıkamamak psikolojik sorunlar doğuruyor. Bu süreçte vatandaşların psikolojik sağlıklarını da korumak amacıyla birçok şehirde psikolojik destek hattı kuruldu, kurulmaya da devam ediyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar tarafından oluşturulan Psikososyal Destek Hattı bunlardan biri.

Ankara'da kurulan Psikososyal Destek Hattı, vatandaşlara çağrı üzerinden destek veriyor. Sosyal mesafe veya karantinanın oluşturduğu yalnızlık hissi, geleceğe yönelik umutsuzluk, hastalığı sevdiklerine bulaştırma kaygısı ve olumsuz düşüncelere odaklanma gibi sıkıntı yaşayan vatandaşlara psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriliyor.

Psikolog Zeynep Semiz, "Bu dönemde en çok karşılaştığımız problemler; kaygı bozuklukları, depresyon belirtileri ve panik bozukluklar. Genellikle bu yönde şikayetlerle arıyorlar. Daha önce panik bozukluk geçirmiş olanlar varsa bu dönemde bununla ilgili belirtiler epey ortaya çıkmış oluyor. Depresyon belirtilerini yine çok sıklıkla gözlemliyoruz. Uyku problemleri yine en sık karşılaştığımız problemler arasında" diyor.