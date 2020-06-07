Ankaralılar dijital ortamda mezarlıklara artık daha kolay ulaşabilecek
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Ankaralılar dijital ortamda mezarlıklara artık daha kolay ulaşabilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yakınlarının kabirlerinin yer aldığı konumu daha rahat ve kolay bir şekilde bulabilmesi amacıyla "Mezarlık Bilgi Sistem Uygulaması"nı (MEBİS) güncelledi.

Ankaralılar dijital ortamda mezarlıklara artık daha kolay ulaşabilecek
07.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:28

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yakınlarının kabirlerinin yer aldığı konumu daha rahat ve kolay bir şekilde bulabilmesi amacıyla "Mezarlık Bilgi Sistem Uygulaması"nı (MEBİS) güncelledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezarlıklar Daire Başkanlığının çalımasıyla vatandaşlar artık kabir sorgulamasına daha basit bir sistemle, konum simülasyonları ile birlikte web ve mobil servisler üzerinden artık daha kolay ulaşabilecek.

MEBİS uygulamasına "https://mebis.ankara.bel.tr" adresinden ulaşılabilecek. Vatandaşlar uygulama üzerinden mezarlık seçimi ile isteğe bağlı olarak "ad, soyad, baba adı, ada, parsel" bilgilerinden birini kullanarak sorgulama yapabilecek.

Sonuç ekranından ise kabir yerini görmek için "haritada göster" butonu tıklanarak, mevcut konumdan kabre kadar yol tarifine ulaşılabilecek.

Ayrıca rota ve mezarlık konumu bilgileri bilgisayar yazıcısı için "PDF" formatına dönüştürülebilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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