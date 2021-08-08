Ankaralılar Derneğinden (AHİD) yangın bölgeleri için yardım kampanyası

Ankaralılar Derneği (AHİD), yangın bölgelerine gönderilmek üzere bir yardım kampanyası düzenledi.

Ankaralılar Derneği (AHİD), yangın bölgelerine gönderilmek üzere bir yardım kampanyası düzenledi. AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, "Biz de yangın bölgesine karınca kararınca bir katkımız olsun diye bir yardım kampanyası yaptık" dedi.

Toplanan yardım kolilerinin tırlarla yola çıkarılması incesi konuşan AHİD Genel Başkanı Yaman, "Derneğimiz 1984 yılında kurulmuş, Ankara'nın en köklü sivil toplum kuruluşlarından. Biz de bu süreçte memleketimizde bu yangın meselesi meydana gelince yönetimimizle oturup konuştuk ne yapabiliriz diye. Çünkü ciğerlerimiz yanıyor ormanlarımız yanıyor. Dolayısıyla biz de buna duyarsız kalamazdık. Bir kampanya oluşturalım dedik. Biz de yangın bölgesine karınca kararınca bir katkımız olsun diye bir yardım kampanyası yaptık. Bugün inşallah kampanyamızda toplamış olduğumuz malzemelerimizi yangın bölgelerine ulaştırmak üzere yola çıkacağız. Belki bir bardak suyumuzu içenler Allah razı olsun der. Bu da bizim için kafi diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı