ANKARALILAR 30 AĞUSTOS COŞKUSUNU GÖLBAŞI'NDA YAŞAYACAK

24 Ağustos 2021, Salı HaberlerÇocuklar Unutulmaz Günler Yaşayacak, Mustafa Yıldızdoğan Sahne Alacak.

24 Ağustos 2021, Salı Haberler

Çocuklar Unutulmaz Günler Yaşayacak, Mustafa Yıldızdoğan Sahne Alacak…

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılacak olan sünnet şöleni kayıtları tamamlandı. 29 Ağustos tarihinde dolu dolu etkinliklere imza atacaklarını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek "Bütün çocuklarımız şenliklere davetlidir" dedi.

Gölbaşı Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni kayıtlarının tamamlanması sonrası, 200 çocuğun sünnet olacağı özel gün kapsamında gerçekleştirilecek olan programlar hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Bu yıl 200 çocuğumuzu ücretsiz sünnet ederek, bu mutlu günlerine ve anlarına şahit olacağız. Çocuklarımızın sünneti; Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı'nda gerçekleştirilecek. 29 Ağustos'ta Gölbaşımızı adeta bir panayır alanına çevireceğiz. Bütün çocuklarımızın katılabileceği, renkli organizasyonları ve oyun alanlarını minik kardeşlerimiz ile buluşturacağız" dedi.

Mustafa Yıldızdoğan Sahnede

Sünnet olan çocuklar ile bir araya geldikten sonra akşam saatlerinde konser programlarının da başlayacağının duyurusunu yapan Ramazan Şimşek "Gölbaşımız çocuk sesleri ile yankılanacak. Gerçekleşecek olan Sünnet Şölenimizde sünnet olan evlatlarımız ile bir araya gelerek onlara hediyelerini takdim edeceğiz. 29 Ağustos günü yerel sanatçılarımız sahne alacak. 29 Ağustos Günü ise Şölenimizin kapanışını değerli sanatçımız Mustafa Yıldızdoğan ile yapacağız. Tüm çocuklarımız ve halkımız davetlidir" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Habermetre