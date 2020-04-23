Ankaralılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı
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23 Nisan, Ankara, 3. Sayfa, Haber

Ankaralılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Ankaralılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara'da coşkuyla kutlandı.

23.04.2020 22:21 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:24
Ankaralılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Ankaralılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı

ANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara'da coşkuyla kutlandı. Evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan vatandaşlar bayraklarla İstiklal Marşı'nı okudu.

Ankaralılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Yenimahalle ilçesinin Güventepe Mahallesi'nde bir sitede oturan vatandaşlar evlerinin camları ve balkonlarına çıkanrak ellerindeki bayraklarla marşlar söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısına kayıtsız kalmayan Ankara halkı, saat 21.00'de hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. Dakikalarca balkonlardan yapılan bayram kutlamalarının yanı sıra havai fişek gösterileri de gerçekleştirildi.

Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara'nın Nallıhan, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde de kutlandı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamalara ilçe vatandaşlarının ilgisi yoğun oldu. Yine söz konusu ilçelerde saat 21.00'de İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan Sincanlı bir çift Akordiyon çalarken İstiklal Marşı'da okuyarak bayram kutlamalarına eşlik etti.

Ankaralılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Kaynak: İHA

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