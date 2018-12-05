Ankaralı Taraftar, Galatasaray Maçını Kendi Binasının Çatısından Takip Etti

Nurgül Keçiöreni bu kadar yakından bildiğine göre sen de ordan çıktın heralde. Yaptığın yorum çok yobazca olmuş. Yüzüncüyılda oturunca kibar olunmuyor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Ankara ekibi Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ederken, ekranlara gelen görüntü herkesi şaşırttı.
TARAFTAR MAÇI ÇATIDA TAKİP ETTİ
Stadın etrafında bulunan binaların birinin çatısına çıkan taraftar, mücadeleyi oradan takip etti. Bu görüntü, ekran başındakileri güldürdü.