Ankaralı Taraftar, Galatasaray Maçını Kendi Binasının Çatısından Takip Etti

Keçiörengücü - Galatasaray maçını kendi binasının çatısında takip eden taraftar, ilginç görüntülere sahne oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Ankara ekibi Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ederken, ekranlara gelen görüntü herkesi şaşırttı.

TARAFTAR MAÇI ÇATIDA TAKİP ETTİ

Stadın etrafında bulunan binaların birinin çatısına çıkan taraftar, mücadeleyi oradan takip etti. Bu görüntü, ekran başındakileri güldürdü.

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YORUMLAR (14)

  • KEÇİÖRENLİ:
    Nurgül Keçiöreni bu kadar yakından bildiğine göre sen de ordan çıktın heralde. Yaptığın yorum çok yobazca olmuş. Yüzüncüyılda oturunca kibar olunmuyor.
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  • 1234:
    Keçiören'de yaşıyorum. 110 dairelik apartman. 1 adet yobaz yok. Bıkmadınız insanları yaşadığı yere, kültüre göre ayrıştırmaktan. Bir bitin artık ya. Bu ülke cemaatlerden sonra en çok sizin gibi kendini cemiyette satanlardan çekti.
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