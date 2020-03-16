Ankaralı servis şoförlerinden yardım çağrısı
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Ankara

Ankaralı servis şoförlerinden yardım çağrısı

Ankaralı servis şoförlerinden yardım çağrısı "Mağduriyetimiz katlandı son iki haftada bütün arabalar iş yapamadı tüm işler iptal oldu" Ankara'da servis işi yapan bir grup küçük esnaf düzenlediği basın açıklamasında kredi borçları başta olmak üzere, SSK ve MTV gibi ödemelerinin ötelenmesini...

16.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:55
Ankaralı servis şoförlerinden yardım çağrısı

Ankaralı servis şoförlerinden yardım çağrısı

"Mağduriyetimiz katlandı son iki haftada bütün arabalar iş yapamadı tüm işler iptal oldu"

ANKARA - Ankara'da servis işi yapan bir grup küçük esnaf düzenlediği basın açıklamasında kredi borçları başta olmak üzere, SSK ve MTV gibi ödemelerinin ötelenmesini talep etti. Esnaf Türkiye'yi de vuran korona virüs salgınından dolayı işlerinin bitme noktasına geldiğini söyledi.

Ankara Balgat'ta servis işi yapan bir grup küçük esnaf basın açıklaması yaptı. Esnaflar adına konuşan Fatih Hosta, "Turizm taşımacılığı işi yapan esnaflar olarak bir takım sıkıntılarımızı dile getirmek için burada toplandık. Yaşadığımız sıkıntının nedenlerinden biri korona virüs. Bu sıkıntı da devlet büyüklerimizden başta sayın Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımız, Turizm, Ulaştırma bakanlarımızdan yardım bekliyoruz. KDV'lerimiz, vergilerimiz, stopajlarımızdan dolayı birçok arkadaşımız mağdur. İşlerin bu raddeye gelmesiyle birçok şoför arkadaşımızı işten çıkartmak zorunda kaldı. Biz devletten bizden para almasın beklentisi içinde değiliz, sadece tek beklentimiz biz küçük esnafa bu süreçte yardımcı olmalarıdır. KDV, yapılandırma, Bağ-Kur borcu olan birçok esnaf arkadaşımız var. En azından mevcut sıkıntıyı atlatana kadar borçların ötelenmesi, daha ileri alınması noktasında bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Taşıma işi yaptığımız tüm alanlar da iptaller olduğundan bu mağduriyeti yaşıyorduk ancak korona virüsle ilgili yapılan iptal sonucu bu mağduriyetimiz katlandı. Son iki haftada bütün arabalar iş yapamadı. Tüm işler iptal oldu konferanslar, seminerler gibi hiç değilse borçlar dondurulabilir ve esnaf en azından nefes alır" dedi.

"Kredisini ödeyemiyor evine ekmek götüremiyor"

Kalyoncu Turizm firmasının sahibi Yasin Kalyoncu, "Sıkıntılarımı bildirmek için buradayız. Herkesin büyük bir sıkıntısı var. Arkadaşlarımız kredisini ödeyemiyor evine ekmek götüremiyor. Devletimizden mağduriyetimizden yardım bekliyoruz küçük esnaf olarak. Bütün işlerimiz iptal oldu. Şu an ödemeler konusunda da bankalardan ve KOSGEB'den kredi kullanan arkadaşlarımız mağdurlar" diye konuştu.

"Para talebinde bulunmuyoruz"

Başka bir araç sahibi İsmail Duran ise, "Korona virüsü tek ülkemizi değil bütün dünyayı vurmuş durumda. Burada esnaf düşünülmemiştir. Esnafın kredi borçları, SSK'sı, MTV'si gibi ödemeleri düşünülmemiştir. Devletimizden ödemeleriniz dondurulması ve ötelenmesini bekliyoruz. Yoksa esnaf Türkiye genelinde iflas etmek durumunda kalacaktır. Hükümet ve devlet büyüklerimiz sesimizi duyar ve bize bu konuda destek ve yardımcı olur. Biz para talebinde bulunmuyoruz, ödemelerimizin ötelenmesi bekliyoruz. En azından 6 ay ödemelerimizin dondurulmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankaralı servis şoförlerinden yardım çağrısı

Kaynak: İHA

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Ankaralı servis şoförlerinden yardım çağrısı

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