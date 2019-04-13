Ankaralı Şehit Yakınları ve Gazilerden Çanakkale'ye Ziyaret

Türk Kızılay Ankara Şubesi ile Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu organizasyonuyla Çanakkale'ye gelen şehit aileleri ve gaziler, şehitlikleri ziyaret etti.

Geceyi Eceabat ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Konukevi'nde geçiren yaklaşık 200 kişilik grup, otobüslere binerek Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik ve anıtlar ile Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni rehberler eşliğinde gezdi.

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu topraklada maneviyatı dolu dolu yaşadıklarını söyledi.

Yücel, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük ordularının yenildiği, dünyanın en büyük donanmalarının serin sulara gömüldüğü, yokluğun varlığı yendiği, imanın ve azmin barutu ve çeliği yendiği bir yerdir, burası Çanakkale'dir. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Burası bu sözün en büyük yaşandığı yerdir. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu süreçte Çanakkale'ye gelmemize vesile olan, bu maneviyatı yaşatan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Sema Kopuz Yetiş Hanımefendi ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz."

15 Temmuz şehitlerinden Vedat Büyüköztaş'ın kardeşi Sedat Büyüköztaş da şehit aileleri olarak bu topraklara ziyarette bulunduklarını dile getirdi.

Büyüköztaş, "Bizleri bugünlere getirip rahatça huzur içinde yaşamamızı sağlayan büyüklerimiz, atalarımız bu ziyarette gözümüzün önüne geldi." dedi.

57. Alay Şehitliği'ne de uğrayan kafile, şehitler için dua ederek fotoğraf çektirdi.

Katılımcılar, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Sağlık Müzesi, Seyit Onbaşı ve Mecidiye Tabyaları, Şahindere Hastane Şehitliği, Yahya Çavuş ve Ertuğrul Tabyaları başta olmak üzere birçok noktayı gezdi.

Kaynak: AA