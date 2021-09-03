Ankaralı sanayicilerden okullara maske kumaşı bağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankaralı sanayicilerden okullara maske kumaşı bağışı

Ankaralı sanayicilerden okullara maske kumaşı bağışı
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Ankaralı sanayiciler, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'in girişimleriyle başkentteki okullara dağıtılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına 5 milyon adetlik maske kumaşı bağışında bulundu.

Ankaralı sanayiciler, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'in girişimleriyle başkentteki okullara dağıtılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına 5 milyon adetlik maske kumaşı bağışında bulundu.

Kumaşlar Ankara'daki meslek liselerinde maske haline getirildikten sonra yine Ankara'daki okulların ihtiyaçları için kullanılacak.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, maske kumaşlarının Milli Eğitim Bakanlığına teslimiyle ilgili ASO'da protokol imzalandı.

ASO Başkanı Özdebir'in de şahit olarak yer aldığı protokolü, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ile ASO Yönetim Kurulu Üyesi, Seçil Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Faik Güngör imzaladı.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, devletin bütün gücüyle salgın sürecindeki sıkıntıları aşmak için büyük bir çaba gösterdiğini vurguladı. Bu süreçte ASO'nun imkanları doğrultusunda katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Özdebir, çok sayıda Ankaralı sanayicinin de hem doğrudan hem de ASO aracılığıyla devlete destek sağladığını belirtti.

Maske kumaşı desteği için ASO Yönetim Kurulu Üyesi Faik Güngör ile sanayici Birtay Yurtseven'e teşekkür eden Özdebir, "Bu özverili davranışları için bu hayırsever iş adamı dostlarımıza Ankara adına şükranlarımı sunuyorum. Bu zor günleri dayanışma ruhu içinde hep birlikte aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ise maske kumaşlarını Ankara'daki meslek liselerinde maskeye dönüştüreceklerini ve üretimin ardından tamamını da Ankara'daki okulların kullanımı için dağıtacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı açılışa hazırlanıyor! 12 saatlik yol 2 saate düşecek
Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı açılışa hazırlanıyor! 12 saatlik yol 2 saate düşecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Münir Özkul Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Mesut Özil Umut Meraş Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ankaralı sanayicilerden okullara maske kumaşı bağışı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 09:54:32. #1.16#

title