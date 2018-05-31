Ankaralı Sanayicilerden "Elektrik Tarifesi" Talebi

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Başkanı Niyazi Akdaş, elektrikte daha önce uygulanan ulusal tarifeye devam edilmesi gerektiğini bildirdi.

Akdaş, yazılı açıklamasında, 1 Nisan'da yürürlüğe giren yeni düzenleme çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından uygulamaya konulan tarifeyle yıllık 50 milyon kilovat saatin üzerinde elektrik kullanan organize sanayi bölgelerinin elektriği zamlı aldıklarını belirtti.

Sanayiciler olarak OSB'lere yönelik bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini istediklerini vurgulayan Akdaş, "Elektrikte daha önce uygulanan ulusal tarifeye devam edilmesi istiyoruz." ifadesini kullandı.

ASO 1. OSB'de yıllık 540 milyon kilovat saat elektrik tüketildiğinin altını çizen Akdaş, "2017 yılında elektriği ortalama kilovat saat başına 18,5 kuruşa alabilirken, Nisan 2018'de bu fiyat 26 kuruşa çıktı. Elektrik enerji birim maliyeti, ek maliyetler hariç yüzde 40,5 zamlandı. Son kaynak tarifesi yönetmeliğiyle sanayiciler, her ay değişken maliyetli birim fiyatla enerji satın almak durumunda kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akdaş, sanayicilerin enerji maliyetlerinin azaltılması ve elektriği kaç liraya tüketeceklerini üretirken bilmeleri adına bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.