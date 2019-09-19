Ankaralı kadınlar, 'kadına şiddeti' protesto etti

19.09.2019 22:19

ANKARA'da Ahmed Arif Park'ında bir araya gelen kadınlar, Çankaya'da dün torununun gözü önünde, eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Fadime T. ile bugün Mamak'taki metruk bir binada 3 yaşındaki çocuklarının gözü önünde eşi tarafından öldürülen Meral G. için eylem yaparak, kadına şiddeti ve cinayeti protesto etti.

Ankara Kadın Savunma Ağı ile Dikmenli Kadınlar Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu kadın topluluğu, dün Ahmed Arif Park'ında torununun gözü önünde eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Fadime T. ile bugün Mamak'taki metruk bir binada 3 yaşındaki çocuklarının gözü önünde eşi tarafından öldürülen Meral G. için Ahmed Arif Park'ında bir araya geldi. Kadınlar, ellerindeki 'Yaşamak istiyoruz' yazılı döviz ve pankartlarla 'Kadınlar en öne mücadeleye', 'Korkmuyoruz, itaat etmiyoruz' sloganları attı.

'DAHA ÖNCE DE BAŞKA BİR KADINI ÖLDÜRMÜŞ'

Topluluk adına konuşma yapan Ankara Kadın Savunma Ağı üyesi Buse Üçer, "Rıza Işık isimli şahıs, 6 yıl önce boşanmış olduğu eski karısına burada bıçakla saldırdı. Çocuk parkına torununu getirmiş olan kadın arkadaşımız, torunun ve pek çok kişinin gözü önünde bıçak darbeleri aldı. Bu şahıs, daha önce de başka bir kadını öldürmüş ve hapisten çıkmıştır. Her gün yeni bir biçimiyle karşımıza çıkan bu erkeklik uzlaşını, erkeklik inşasını bozarız. Çünkü yaşamak istiyoruz. Çünkü yaşamın tüm güzelliklerini istiyoruz. Çünkü eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Bu örgütlü erkek gücünün karşısında, örgütlü kadın dayanışmasıyla dikiliyoruz" dedi.

'KORKMADAN DOLAŞMAK İSTİYORUZ'

Üçer, konuşmasında şunları kaydetti:

"Kadınlar olarak kulaklarımızdan Emine Bulut'un 'ölmek istemiyorum' çığlığı silinmemişken yaşadığımız bu olay kentlerin, sokakların ve evlerin kadınlar için güvenli olmadığını bir kez daha göstermiştir. Biz kadınların hayatlarımızdan başka kaybedecek bir şeyi kalmadı. Susmuyoruz, susmayacağız. Artık yeter, diyoruz. Çünkü biz kadınlar kentlerde, evlerde, kampüslerde, sokaklarda, meydanlarda korkmadan dolaşmak istiyoruz."

Burada bir süre alkış ve ıslıklarla 'kadına şiddeti' protesto eden kadınlar, daha sonra sloganlar eşliğinde parktan ayrıldı.

HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, dün Ahmed Arif Park'ında torununun gözü önünde, eski eşi Fadime T.'yi bıçak darbeleriyle yaralayan Rıza Işık, vatandaşların kendisini linç etmeye çalıştığı sırada, elindeki bıçakla kendini yaralamıştı. Işık'ın hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ayrıca, Fadime T.'nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Mamak ilçesindeki metruk bir binada tartıştığı eşi Meral G.'yi 3 yaşındaki kızının gözleri önünde öldüren Nazmi G.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA