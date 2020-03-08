Ankaralı kadınlar Çankaya'da buluştu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ankaralı kadınlar Çankaya'da buluştu - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Çankaya, Ankara, Güncel

Ankaralı kadınlar Çankaya'da buluştu

Çankaya Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı, Ankara'nın farklı ilçelerinden gelen kadın muhtarları, CHP Ankara İl ve Çankaya İlçe Kadın Kollarını, Çankaya Belediye Meclisi'nin kadın üyelerini ve Çankaya Belediyesinin kadın bürokratlarını bir araya getirdi.

08.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:21
Ankaralı kadınlar Çankaya'da buluştu

Çankaya Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı, Ankara'nın farklı ilçelerinden gelen kadın muhtarları, CHP Ankara İl ve Çankaya İlçe Kadın Kollarını, Çankaya Belediye Meclisi'nin kadın üyelerini ve Çankaya Belediyesinin kadın bürokratlarını bir araya getirdi.


Çankaya Belediyesi, Eşitlik ve Farkındalık Ayı kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları bir araya getirdi. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kahvaltılı buluşmaya Ankara'nın farklı ilçelerinden gelen kadın muhtarlar, CHP Ankara İl ve Çankaya İlçe Kadın Kolları temsilcileri, Çankaya Belediye Meclisi'nin kadın üyeleri ve Çankaya Belediyesi'nin kadın bürokratları katıldı. Çankaya Belediyesinin her zaman kadınların yanında olduğunu ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak hizmet verdiğini belirten Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, "Çankaya Belediyesi olarak sosyal demokrat belediyeciliğin temel unsuru olan kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, kadın emeğini görünür kılmak, eşitlikçi bakış açısını toplumda yerleştirmek amacıyla önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde ve mevcut eşitsizliklerin giderilmesinde belediyelere önemli görevler düşmektedir. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, kadın yaşamına dokunan, iyileştiren ve değiştiren hizmetler sunuyoruz" dedi.


Güner, "Ülkemizde kadının çağdaş ve özgür birey olması konusunda öncü olan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran ve minnetle anıyorum" diye konuştu.


Çankaya Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Yeliz Aşcı ise, "Kadının gördüğü şiddet ve uğradığı haksızlıklarla değil, toplum içindeki başarısıyla, fedakar duruşuyla ve yeni nesillerin yetişmesindeki olmazsa olmazlığıyla anılacağı bir Türkiye için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Ankaralı kadınlara hitap eden Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu da Mor Bayrak sahibi olan Çankaya Belediyesinin kadınlarla ilgili hizmetler konusunda diğer belediyelere örnek çalışmalar yürüttüğüne vurgu yaptı.


Çankaya Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konuk ettiği Ankaralı kadınlara kendi üretimi olan mor menekşeleri armağan etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haber
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Can Yaman Dilek Yaman Sinan Akçıl Müslüm Gürses
Spor Berkay Şahin Sergen Yalçın İsmail Kartal Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Ankaralı kadınlar Çankaya'da buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 12:28:25. #1.14#