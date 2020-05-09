Ankaralı hayırseverler Ramazanda da çocukların yüzünü güldürüyor
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Ankaralı hayırseverler Ramazanda da çocukların yüzünü güldürüyor

Ankaralı hayırseverler Ramazanda da çocukların yüzünü güldürüyor
09.05.2020 09:37 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:38

Sosyal medyada 'Ankara abisi' olarak tanınan Ankaralı sosyal medya fenomeni, yine sosyal medya aracılığıyla hayırsever vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolileri dağıtıyor.

Sosyal medyada 'Ankara abisi' olarak tanınan Ankaralı sosyal medya fenomeni, yine sosyal medya aracılığıyla hayırsever vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolileri dağıtıyor.

Sosyal medyada 'Ankara abisi' olarak tanınan Yasin Oyanık, yine sosyal medya aracılığıyla tanıştığı hayırseverler ile Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulunuyor. İhtiyaç sahiplerinin kendisine attığı mesajları değerlendiren Oyanık, yardıma muhtaç insanlar ile hayırsever vatandaşları bir araya getiriyor. Aynı zamanda Ankara otogarında güvenlik görevlisi olan Yasin Oyanık, mesai saatlerinden arta kalan zamanlarda kendisine ihtiyaç sahiplerinden gelen talepleri hayırseverler ile karşılamaya çalışıyor. Daha önce yardım götürmek için gittikleri evlerde Ovalı ile tanışan çocuklar, oyuncaklarını almak için Ovalıyı kapıda bekliyor.

"Sadece çilek reçeli isteyen oluyor"

İhtiyaç sahiplerinden gelen talepleri ellerinden geldiğince karşılamaya çalıştıklarını belirten Yasin Oyanık, "Sosyal medya üzerinden bize yardım talepleri gelmeye başladı. Arkadaşlarımızla bu durumu nasıl çözeceğimizi düşündük. Yardım talebi olan kişilerle yardım etmek isteyen kişileri buluşturmaya karar verdik" dedi. Yardıma muhtaç kişilerin erzak, oyuncak gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Oyanık, bazı ebeveynlerin çocukları için havuç, meyve, reçel ve oyuncak gibi küçük isteklerinin de olduğunu dile getirdi.

"340 aileye ulaştık"

Şu an için 340 aileye ulaştıklarını vurgulayan Oyanık, "Bize talep geliyor mesaj üzerinden. Bir taraftan da yardım yapmak isteyen kişiler ulaşıyor. Kimisi, aracını getiriyor kimisi erzak kolisi alıyor. Yani herkes bir işin ucundan tutuyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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