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Ankaralı hayırseverden örnek davranış

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ankaralı hayırseverden örnek davranış

Ankara'nın Sincan ilçesinde hayırsever bir vatandaş, Halk Ekmek büfesinden aldığı ekmekleri kuyrukta bekleyen vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde hayırsever bir vatandaş, Halk Ekmek büfesinden aldığı ekmekleri kuyrukta bekleyen vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'nde Muzaffer Turgut isimli vatandaş, Halk Ekmek büfesindeki ekmeklerin ücretini ödeyerek kuyruktaki vatandaşların ücretsiz ekmek almasını sağladı. Turgut, oğlunun Almanya'dan hayır işlerinde kullanılması için para gönderdiğini belirterek, paranın vefat eden büyüklerinin hayrı için kullanmasını istediğini kaydetti. Kendisinin de Halk Ekmek kuyruğunda beklediğini belirten Turgut, cuma namazından sonra ekmeklerin bedava dağıtılmasını sağladığını ifade etti. 550 ekmek dağıttıklarını belirten Turgut, bunu iyi durumdaki vatandaşların da örnek alması gerektiğini söyledi. Ücretsiz ekmek alan vatandaşlar, hayırsever vatandaşa teşekkürlerini iletti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Halk Ekmek, Ankara, Sincan, Yerel, Haberler

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