Ankaralı hayırsever Gonca Demir Kulp'ta 13 okulu onardı

13.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:44

Ankaralı hayırsever Gonca Demir Kulp'taki 13 okulu onardı.

Sosyal medyada ilçenin kırsal mahallelerindeki okul binalarının eksikliğini gören Demir, Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı görüşmenin ardından yaklaşık bir milyon 100 bin liralık harcamayla 13 okulun onarımını gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, plaket verdiği Demir'e örnek davranışından dolayı teşekkür ederek, "Eksiklikleri giderilen 13 okulumuz modern görünüme kavuştu. Eğitime yapılan her yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Eğitime yapılan yatırımın maliyeti olmaz, değeri olur. Bu değeri hizmetle buluşturan hayırseverimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Yenilenen okullardaki öğrencilerin ülkeye faydalı bireyler olacağına inandığını aktaran Gonca Demir ise,"Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları yarınlara hazırlamak zorundayız. Bütün millet olarak bunu yapmamızda fayda var. Kulp ilçesinde eğitime katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA