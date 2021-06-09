Ankaralı genç atlara olan sevgisiyle sağlık sektöründen ayrıldı çiftlik işletmeye başladı
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Ankaralı genç atlara olan sevgisiyle sağlık sektöründen ayrıldı çiftlik işletmeye başladı

Ankaralı genç atlara olan sevgisiyle sağlık sektöründen ayrıldı çiftlik işletmeye başladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'da 24 yaşındaki Buhari Güler, atlara duyduğu sevgi nedeniyle Acil Tıp Teknisyenliğini (ATT) bırakıp, at bindiği çiftliğin işletmesini devraldı.

Ankara'da 24 yaşındaki Buhari Güler, atlara duyduğu sevgi nedeniyle Acil Tıp Teknisyenliğini (ATT) bırakıp, at bindiği çiftliğin işletmesini devraldı.

Kentte ATT olarak görev yapan Güler çocukluğundan bu yana atlara duyduğu sevgi nedeniyle hafta sonları Çubuk ilçesinin Gümüşyayla Mahallesindeki at çiftliğinde at binmeye başladı.

Güler, yaklaşık 2 yıl önce çiftlik sahibinin işletmeyi bıraktığını öğrenince çiftliği kiralamaya karar verdi.

Çiftliği işletmek için mesleğinden ayrılan Güler, yerli, Arap ve İngiliz atları yetiştiriyor.

"Hayalimin peşinde giderek işletmeyi kiraladım"

Güler, AA muhabirine, severek yaptığı bu meslekte her gün 24 at ile ilgilendiğini söyledi.

Çiftlikte binicilik eğitimi vermenin yanı sıra at pansiyonu ile de hizmet verdiklerini dile getiren Güler, "Sadece belirli günlerde at binmek değil atlarla adeta bir arada yaşamak istiyordum. Hep bunu hayal ediyordum. Ailemin tüm engellemelerine rağmen hayalimin peşinde giderek işletmeyi kiraladım. İnşallah bu hayalimi geliştirip, büyütmeyi hedefliyorum." dedi.

Güler çiftlikte atlarla kaldığını dile getirerek, hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların doğaya ilgisinin arttığını aktaran Güler, "Son günlerde at binmek isteyenlerin ve at sahibi olmak isteyenlerin sayısı çok arttı. Şu an 24 atımız var. 10'u benim 14'ü müşterilerin. Müşterilerin atları çiftliğimizdeki pansiyonda kalıyor." diye konuştu.

Güler, çocuklar başta olmak üzere gelen herkese hayvan sevgisi aşıladıklarını anlattı.

Müşterilerden Yücelhan Spor Kulübü Başkanı ve tekvando antrenörü Raziye Akgül, çiftliğe at binmeye geldiğini belirterek, "At binmenin herkes üzerinde olumlu bir etkisi var. Öğrencilerimi de getiriyorum ki hem hayvanları tanısınlar hem ata binmeyi öğrensinler." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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