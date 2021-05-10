Ankaralı firma, geçen yıl 97 ülkeye boru ek parçası ihraç etti

Ankara'da doğal gaz ve su borularını birleştiren ek parçaların üretimini yapan TEGA Mühendislik, geçen yıl 97 ülkeye ihracat yaptı.

Ankara'da doğal gaz ve su borularını birleştiren ek parçaların üretimini yapan TEGA Mühendislik, geçen yıl 97 ülkeye ihracat yaptı.

TEGA Mühendislik Fabrika Müdürü Levent Yılmaz, AA muhabirine, firmanın faaliyetleri ve ihracatına ilişkin bilgiler verdi.

Yılmaz, doğal gaz ve su borularını birleştiren polietilen ek parçalar üreten firmanın 30 yıldır faaliyet gösterdiğini ve sektörün öncülerinden olduğunu söyledi.

Ankara'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 fabrikalarının bulunduğunu belirten Yılmaz, "Burada üretim yaparak, geçen yıl 97 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. En büyük müşterilerimiz ABD, Kanada, Avrupa, Orta Asya şeklinde sıralanıyor. Hindistan'a ve Suudi Arabistan'a da önemli miktarda ihracatımız var." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, firmanın plastikten sürgülü vana ürettiği bilgisini paylaşarak, bunun soğukta donma ve çatlamayı engellediğini, korozyona uğramadığı için sıcakta kullanılabilmesine imkan sağladığını ve ömrünün 60 yılı bulduğunu dile getirdi.

Söz konusu ürünün patentinin de olduğuna dikkati çeken Yılmaz, ihracatlarını bu tarz inovatif ürünler sayesinde artırabildiklerini vurguladı.

Yılmaz, firmanın üretim kapasitesine de değinerek, "Yurt dışı ve içi pazarda toplam yıllık 30 milyon avroluk satış hacmimiz var. İç pazarda da DSİ, İGDAŞ, belediyeler, İller Bankası gibi kurumlara ciddi miktarda ürün veriyoruz." dedi.

İhracat gerçekleştirdikleri ülke sayısını artırmayı hedeflediklerine belirten Yılmaz, "İnovatif ürünlere ağırlık vererek, suyun korunmasında yardımcı olacak vana, vantuz, büyük çaplı ek parçalar gibi ürünlerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu tarz sınırlı üretimin olduğu ürünleri ürettiğimiz için pazar hacmi artmakta ve ülkemiz için katma değerimiz yükselmektedir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya