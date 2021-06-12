Ankaralı Esnafa Destek Olacak Sosyal Bir Proje: Lezzet Ankara
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Ankaralı Esnafa Destek Olacak Sosyal Bir Proje: Lezzet Ankara

Ankaralı Esnafa Destek Olacak Sosyal Bir Proje: Lezzet Ankara
Habermetre - Haberler | Toplum

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentli esnafa destek olacak sosyal bir projeye daha imza attı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentli esnafa destek olacak sosyal bir projeye daha imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın duyurduğu "Lezzet Ankara" adlı yeni sipariş portalı, hem esnafı hem de vatandaşları doğrudan komisyonsuz şekilde buluşturmayı amaçlıyor.

Göreve geldiği günden bugüne kadar toplumsal dayanışma projeleriyle Başkentlileri buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, devam eden pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnafa verdiği destekleri aralıksız sürdürüyor.

Bu süreçte en çok etkilenen sektörlerin başında gelen restoran ve kafe işletmelerini rahatlatacak yeni bir uygulamayı daha hayata geçiren Yavaş, "Lezzet Ankara" adlı sipariş portalını Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla hazırladığını duyurdu.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hareket eden Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında iki yıl boyunca Türkiye geneli başta olmak üzere Ankara'da da iş yeri kapanan, müşteri kaybeden ve cirosu düşen restoran ve kafe işletmelerine can suyu olacak yeni bir destek projesini başlattı.

Daha önce de ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile destek vermek isteyen hayırsever vatandaşları benzer kampanya ve uygulamalarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi şimdi de sosyal içerikli bir uygulama olarak başlattığı "Lezzet Ankara" ile hem esnafın hem de vatandaşların doğrudan ve komisyonsuz şekilde buluşmasını hedefliyor.

CAN SUYU OLACAK DESTEK

Kapanma döneminde işleri azalan ya da bitme noktasına gelen hatta paket servis sayısı düşen Başkentli esnafa can suyu niteliğindeki destek uygulaması için Büyükşehir Belediyesi hiçbir kurum ve kuruluşla ticari iş birliği yapmadan çalışmaları sürdürüyor.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın kendi personeli ve kaynaklarıyla yapım çalışmalarına devam ettiği ve Büyükşehir bütçesine ek bir masraf getirmeyen uygulama ile kar elde etme amacı da güdülmüyor.

MOBİL UYGULAMADA DA KULLANILABİLECEK

Projenin mobil uygulamaları için hazırlıklarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin siparişlerini internet sitesi, Başkent Mobil ve kısa bir süre içinde de Lezzet Ankara Android ve IOS uygulaması üzerinden verebilmelerini sağlayacak.

Lezzet Ankara sipariş portalına kayıt olmak isteyen kafe ve restoran işletmeleri;

-İş Yeri Kaydı için https://lezzetankara. com/restorankaydi

-Kayıt Kılavuzu için ise https://lezzetankara. com/nasiluyeolunur linki üzerinden işlemlerini yapabilecek.

Kaynak: Habermetre

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