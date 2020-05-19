Ankaralı dansçılar Atatürk için dans etti
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Ankaralı dansçılar Atatürk için dans etti

Ankaralı dansçılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir araya gelerek Ankara'nın simge yerlerinde ünlü sanatçı Çelik'in "Atam" şarkısı eşliğinde dans etti.

Ankaralı dansçılar Atatürk için dans etti
19.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:51

Ankaralı dansçılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir araya gelerek Ankara'nın simge yerlerinde ünlü sanatçı Çelik'in "Atam" şarkısı eşliğinde dans etti.

COVİD-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir organizasyon yapan Art Event Organizasyon ve Dans Stüdyosu, Ankaralı dansçıları bir araya getirdi. Genç dansçılar, Ankara'nın simge yerlerinde sanatçı Çelik'in "Atam" şarkısı eşliğinde dans etti.

Ankara'yı temsil eden Anıtkabir, Anıtpark, Atakule, Ankara Kalesi gibi yerlerde maskelerini takarak solo dans performansı sergileyen dansçılar, Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bayramı doyasıya kutladı.

Projeye Ankaralı 12 dansçının gönüllü olarak destek verdiğini belirten Ankaralı dansçı İrena Selma Kırcalı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir ay önceden hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Bu pandemi döneminde hem biraz moral bulabilmek hem de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı coşkuyla kutlayabilmek için bir video hazırladık. Ankara'yı temsil eden yerlerde maskelerimizi taktık, solo performanslar sergiledik" dedi.

Ankara'yı temsil eden, herkesin bildiği ve ziyaret ettiği yerlerde dans ettiklerini belirten Kırcalı, "Hepimiz genç dinamik dansçılarız, pandemi döneminde çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok, bayramımızı da coşkuyla kutlamak istiyoruz. Bugün dans edebiliyorsak ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Bize armağan ettiği bu bayramı coşkuyla kutlamak istedik. Pandemi dönemine de moral katacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Her tarzdan dansçıların projeye destek verdiğini, çoğunlukla kadın dansçıların bulunduğunu söyleyen İrena Selma Kırcalı, İranlı dansçı Khatoon Fallah'ın da projede yer aldığını belirterek, sanatçı Çelik'in kendilerine destek verdiğini, sanatçının "Atam" isimli şarkısı eşliğinde dans ettiklerini ifade etti.

PROJEYE DESTEK VEREN DANSÇILARIN İSİMLERİ İSE ŞÖYLE:

"İrena Selma Kırcalı, Khatoon Fallah, Bersun Melisa Tan, Elif Aykol, Kayrahan Özaydın, Deniz Barış Ebren, Bilgehan Türkyılmaz, Sahne Performansları Fabrikası dansçıları Gizem Yıldırım, Beliz Akyüz, Ekinsu Özcan, Gence Çaydaşı, Doğa Taş."

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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