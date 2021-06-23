Ankaralı Çoşkun kimdir? Ankaralı Çoşkun kaç yaşında, nereli? Ankaralı Çoşkun biyografisi!

Star Tv'nin sevilen programı İbo Show'a katılan Ankaralı Çoşkun'un hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Ankaralı Çoşkun kimdir? Ankaralı Çoşkun kaç yaşında, nereli? Ankaralı Çoşkun mesleği nedir? Ankaralı Çoşkun hayatı ve biyografisi nedir?

Ankaralı Coşkun, Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası olan Bayram Aracı'nın torunudur. Star Tv'nin sevilen programı İbo Show'a katılan Ankaralı Çoşkun'un hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Ankaralı Çoşkun kimdir? Ankaralı Çoşkun kaç yaşında, nereli? Ankaralı Çoşkun mesleği nedir? Ankaralı Çoşkun hayatı ve biyografisi nedir?

ANKARALI COŞKUN KİMDİR?

20.04.1977 yılında dünyaya gelen Ankaralı Coşkun, müzikle tanışması anne karnında başladı. Babası Ali Direk, hem çok iyi bir bağlama virtüözü, hem de birçok sanatçının okuduğu eserlerin sahibi. Babasına da müzik aşkı yine çok usta bir virtüöz olan dedesi Haydar Direk'ten intikal etmiştir.

Ankaralı Coşkun, Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası olan Bayram Aracı'nın torunudur.

Bağlama ile ilk tanışması 5 yaşında gerçekleşmiştir. Her gece bağlama çalan babasından daha bebekken bağlamayı alıp çalmaya başlayan Ankaralı Coşkun o günlerden bugünlere vazgeçemediği tek şey bağlaması olmuştur.

5 yaşında iken eline aldığı bağlama ile "Zühtü" türküsünü çalmaya başlayan Ankaralı Coşkun, henüz 8 yaşındayken babasıyla birlikte düğünlerde saz çalıp türküler okumaya başladı.

Yaşıtları sokakta oyun oynarken o geceleri düğünlerde türküler söyler, gündüzleri de bugünlerde ustalık mertebesine ulaştığı bağlamasını daha iyi çalabilmek adına saatlerce ders çalışıyordu.

Ankaralı Coşkun 1996 yılında ilk albümünü çıkardı.

ALBÜMLERİ

1996 yılında 19 yaşında ilk albümü "Vay Seni Vay Vay" ı müzik severlerle buluşturdu. Profesyonel manada ilk çalışması olan bu albümle daha geniş kitlelere ismini duyurduktan sonra asıl çıkışını 2001 yılında çıkan Best Of Sincan 2 albümünde okuduğu "Çilli Horozum" türküsüyle yaptı. Ustam dediği birçok sanatçının yer aldığı bu albümde Ankaralı Coşkun okuduğu eserle hem albümün çok satmasına katkıda bulunda hem de çok daha büyük kitlelere ulaştı.

2003 yılında "Yapmazdım – Pire" adlı 3. albümünü, 2005 yılında "Yalan mı – Ağır Abi" adını verdiği 4. albümünü, 2007 yılında "Karaçalı" adlı 5. albümünü, 2009 yılında "Bana ne" adını verdiği 6. albümünü çıkaran Ankaralı Coşkun kendisini tüm Türkiye'ye hatta Türkiye'yi aşarak tüm dünyaya tanıttığı 7. albümü olan "Ankara'nın Bağları" nı 2011 yılında çıkardı.

Ankara'nın Bağları türküsü 2013 ve 2014 yılında google arama motorunda tüm dünyada en çok aranan ilk 10 eseri arasında yer aldı. Yine bu türkü "Med Cezir", "Kardeş Payı" olmak üzere bir çok dizide dizi müziği olarak kullanıldı.