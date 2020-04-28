Ankaralı çiftçilere 5 milyon sebze fidesi dağıtılacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 milyonu aşkın domates ve sivri biber fidesini çiftçiyle buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 milyonu aşkın domates ve sivri biber fidesini çiftçiyle buluşturacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankaralı çiftçileri teşvik ederek tarımsal üretimi artırmak amacıyla uygulanan destek programları kapsamında, 10-15 Mayıs'ta çiftçilere, 2 milyon 704 bin 170 domatesle 2 milyon 390 bin 850 sivri biberden oluşan 5 milyon 95 bin 20 fide dağıtımında bulunulacak.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticileri teşvik amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, çiftçilere su fiyatlarının 50 kuruşa indirildiği, ürünlerinin satın alındığı ve yem bitkisi tohumu dağıtımında bulunulduğu anımsatılan açıklamada, yüzde 75'i hibe yüzde 25'i çiftçi katkı payı olmak üzere çiftçilere "nergis" cinsi domates ile "demre" cinsi sivri biber fideleri dağıtılacağı bildirildi.

Fide desteğinden yararlanmak isteyenlerin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA