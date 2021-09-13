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Ankaralı Ayşe zayıflığının sırrını açıkladı

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Ankaralı Ayşe zayıflığının sırrını açıkladı

Denizli'nin üzümüyle ünlü Çal ilçesinde düzenlenen bağbozumu festivalinde sahneye çıkan sanatçı Ayşe Dinşer, zayıflık ve güzelliğini elma sirkesine borçlu olduğunu açıkladı.

Denizli'nin üzümüyle ünlü Çal ilçesinde düzenlenen bağbozumu festivalinde sahneye çıkan sanatçı Ayşe Dinşer, zayıflık ve güzelliğini elma sirkesine borçlu olduğunu açıkladı.

'Ankaralı Ayşe' olarak bilinen sanatçı Ayşe Dinçer, Çal'd düzenlenen bağbozumu festivalinde sevenleriyle buluştu. Sahnede kaldığı süre boyunca hayranlarına renkli anlar yaşatan Ayşe Dinçer'in sahnede Çal'ın tescilli üzümünü yemesi büyük alkış aldı. Konserin ardından başta üzüm sirkesi ve pekmezi olmak üzere birçok yöresel ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlayan kadın kooperatifi üyelerini ziyaret etti.

Girişimci kadınları kutlayan sanatçı Ayşe Dinçer, tamamen doğan üretim olan üzüm sirkesi, pekmez ve asma yaprağı ile bamyaya ilgi gösterdi. Dinçer, "Çal Garası markasıyla harika ürünler üretip pazarlayan Çallı kadınları bir kadın olarak kutluyorum. Ben de fazla kilolarımı sirke ile attım. Bakın bana hep 'Nasıl kilo verdiniz' diye soruyorar. İşte elma sirkesiyle kilolarımdan kurtuldum. Çal'ın üzüm sirkesi de meşhurmuş. Elma sirkesini denedim ama üzüm sirkesini denemedim. Hemen üzüm sirkesini de deneyeceğim. Çal'ın yüzde 100 doğal asma yaprağının yanı sıra koronanın asıl düşmanı olan üzüm pekmezini de çok sevdim. İlk fırsatta Çal'a gelip program çekimi yapacağım" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Ankaralı Ayşe zayıflığının sırrını açıkladı

Ankaralı Ayşe zayıflığının sırrını açıkladı

Ankaralı Ayşe zayıflığının sırrını açıkladı

Ankaralı Ayşe zayıflığının sırrını açıkladı

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Haber: Ankaralı Ayşe zayıflığının sırrını açıkladı - Haberler Magazin
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