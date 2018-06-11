Teknik Direktör İsmail Kartal, Yasin Öztekin'i Aradı: Bize Gel

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'la sözleşmesi biten Yasin Öztekin'i arayarak takıma gelmesini istedi.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve henüz hiçbir takımla anlaşmayan Yasin Öztekin'in adı birçok Anadolu takımıyla anılıyor. Başarılı oyuncuya en ciddi teklif ise Ankaragücü'nden.

Fanatik'in haberine göre; Teknik Direktör İsmail Kartal'ın başarılı oyuncuyu bizzat arayarak takımına kazandırmak istediği öğrenildi. Hala Galatasaray'la görüşmeyi bekleyen Yasin ise Başkent ekibinden düşünmek için biraz süre istedi.

Kaynak: Skorer

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