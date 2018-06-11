Teknik Direktör İsmail Kartal, Yasin Öztekin'i Aradı: Bize Gel

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve henüz hiçbir takımla anlaşmayan Yasin Öztekin'in adı birçok Anadolu takımıyla anılıyor. Başarılı oyuncuya en ciddi teklif ise Ankaragücü'nden.

Fanatik'in haberine göre; Teknik Direktör İsmail Kartal'ın başarılı oyuncuyu bizzat arayarak takımına kazandırmak istediği öğrenildi. Hala Galatasaray'la görüşmeyi bekleyen Yasin ise Başkent ekibinden düşünmek için biraz süre istedi.