Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
27.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:35
Ankaragücü ile Trabzonspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Eryaman Stadı, Ankara'da oynanacak. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Koronavirüs önlemleri ile gerçekleşecek karşılaşma Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Ankaragücü-Trabzonspor Maçı 27 Kasım Cuma günü oynanacak. Ankaragücü-Trabzonspor Maçı 19:30'de başlayacak.
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.