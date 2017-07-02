Ankaragücü Topbaşı Yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.



Kulübün tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman öncesinde, kurban kesildi.



Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedeflerinin her zaman zirve olduğunu belirterek, "Yine zirveye oynayacak yarışmacı bir takım oluşturmak istiyoruz." dedi.



Her sezona geçmişten gelen borçlar nedeniyle 'transfer yapabilecek miyiz' gibi sorunlarla başladıklarını vurgulayan Yiğiner, "23-24 futbolcumuzla sezonu açtık. Ön sözleşme yaptığımız arkadaşlar da aramıza katıldı. Bugünden itibaren ara ara yeni isimler aramıza katılacak. Hedefimiz her zaman olduğu gibi zirve, başka da bir düşüncemiz yok. Allah'ın izniyle yine zirveye oynayacak yarışmacı bir takım kurarak, taraftarlarımıza mücadeleci bir takım izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Yiğiner, 19 Mayıs Stadı'nın yıkılma süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Sanıyorum stadın ihalesi henüz gerçekleşmedi. Oynanabilecek Yenikent ve Ostim statları var. Ostim stadının eksikleri malum, passolig uygulaması için uygun değil, ışıklandırması da zayıf. Karar merci Gençlik ve Spor Bakanlığı. Dolayısıyla bakanlığımızla görüşüp kararını almamız lazım." diye konuştu.



50 bin kombine



Mehmet Yiğiner, stadın belli olmaması nedeniyle kombine kart çıkartamadıklarının altını çizdi.



Kombine karta taraftarların yoğun talebi olduğunu dile getiren Yiğiner, "Her şeyden önemlisi passoligde bizim 50 bini aşmamız lazım. Eğer büyük bir camiaysak taraftarımız bu ilgiyi göstermeli. Zirveye oynayacaksak, taraftarlarımız da zirveye oynayacak takımın taraftarı olmalı. Bu mücadeleyi hep birlikte yapmalıyız. 50 bin aşağısı bize yakışmaz." değerlendirmesinde bulundu.



Transfer yasağının henüz kalkmadığını dile getiren Yiğiner, "Her sene aşağı yukarı aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bu kadar futbolcuyu nasıl almışlar, bu kadar nasıl borçlanmışlar anlamış değiliz. Yüzlerce dosya, öde öde bitmiyor, üzerine bir de yenileri çıkıyor. Zaten her yerimiz haciz. Eski yöneticiler özellikle müteahhitler haciz koymuş. Bunun bir an önce kapanması gerekiyor." dedi.



Yiğiner, öncelikle 6-7 futbolcuyu kadrolarına katmayı istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Erzurum kampımızda tam takım olabilmeliyiz. Hızlı hareket etmek durumundayız. Ankaragücümüze destek verecekler de bizim gibi elini çabuk tutmalı. 2-3 aydır bekliyoruz, neyi bekliyoruz? Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin iftarında Sayın Cumhurbaşkanımıza maddi durumumuzun kötü olduğunu ve transfer yapamadığımızı söyledim. Kendisi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı çağırarak Ankaragücü'ne destek olmasını söyledi. Kendisi de olacağını teyit etti. Birlik beraberlik güzeldir. Her zaman Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygı duyduk, destekledik. Onun da artık bir ağabey olarak bizi desteklemesi lazım. Kendisiyle henüz bir araya gelemedik. Amatör insanlar değiliz, profesyonel bir takım idare ediyoruz. Bizim kimseye kırgınlığımız küslüğümüz olamaz. Birlik içinde olduğumuz zaman her şeyin güzel olacağına inanıyoruz. Özellikle bu hafta yardım yapılmalı. Bu hafta olmazsa zaten farklı niyetler ortaya çıkar. İsmail Kartal gibi deneyimli bir hocayı getirdik. Kendisi, büyük bir kulüpte teknik direktörlük yaptı, taraftar baskısını biliyor. Daha sonrasındaki kulüplerde ekonomik zorluklar yaşadı, bunların hepsini değerlendirdik. Ankaragücümüze uyacağını düşündük. Kendisine güvendik, güveniyoruz, güvenmeye de devam edeceğiz."



Kartal: "Burayı tercih ettiğim için çok mutluyum"



Ankaragücü Kulübü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise Ankaragücü'nün Türk futbolunun en köklü kulüplerinden birisi olduğunu belirterek, sarı-lacivertli kulübü tercih ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Ankaragücü'nün çok tutkulu ve coşkulu bir camiası olduğunu dile getiren Kartal, "Süper Lig'de bile birçok kulübün gıpta ettiği taraftar grubuna sahip bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Buraya iki senelik proje için geldik. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Taraftarlarımızın ve kulübümüzün Süper Lig'i hak ettiğini düşünüyorum." dedi.



TFF 1. Lig'e uygun, mücadele edebilecek, karakterli ve Ankaragücü camiasına uygun isimler alacaklarını vurgulayan Kartal, "Birbirimizi desteklersek bu işi başarabileceğimizi düşünüyorum. Daha önce başardım. Sivasspor'da şampiyonluğumuz, çeşitli kulüplerde elde ettiğimiz başarılar var. Taraftarlarımız sabırlı olsun. Geçen sene bu takımı şampiyon yapan İsmet hocaya ve ekibine de teşekkür ediyorum. Artık Süper Lig'e bir adım kaldı. Ankaragücü taraftarlarına ve camiasına yakışan grubu bir araya getirerek başarılı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Kartal, yeni bir oluşum içinde olduklarının altını çizerek, "Ekonomik anlamda sıkıntılarımız var, bunları gidermeye çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak ve taraftarları mahcup etmemek için çalışacağız. Çalışmayı çok seven disiplinli bir antrenörüm. Onları mutlu edebilmek için buraya geldik. Bazı kulüplerden teklif aldım ama Ankaragücü'nü tercih etmemin en büyük sebebi köklü bir camia olmasının yanı sıra başkan ve yönetimin heyecanı oldu. Taraftarların coşkusu de beni buraya çekti. Onlara mahcup olmamak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.



İsmail Kartal, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile bir görüşme yaptığını kaydederek, şunları söyledi:



"İsmet hoca benim arkadaşım, kendisinden bilgiler aldım fakat her ligin bir seviyesi var. Bunları çok iyi bilen, kendini geliştirmiş kişileriz. Hangi mevkiye takviye lazım biliyoruz. Yeni isimlerle birlikte takım içinde rekabet olacak. Şampiyon olundu diye aynı kadroyla devam edecek değiliz. Aykut Kocaman ile evvelsi akşam konuştum. 2-3 oyuncuya ilgimiz var. Fenerbahçe kampı sonrasında oyuncuların durumu belli olunca transferler de netlik kazanacak."