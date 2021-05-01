Ankaragücü Tandoğan tesisleri yenileniyor
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Ankaragücü Tandoğan tesisleri yenileniyor

Ankaragücü Tandoğan tesisleri yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün Tandoğan Tesislerini baştan aşağı yeniliyor.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün Tandoğan Tesislerini baştan aşağı yeniliyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, kapalı spor salonundan soyunma odalarına, duş yerlerinden aydınlatma direklerine kadar pek çok noktada yenileme işlemi gerçekleştiriliyor. Tesiste genel tadilatın yanı sıra antrenman sahasına 200 kişilik tribün de inşa edilecek.

Başkentte sporun gelişmesi amacıyla spor kulüplerine destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Tandoğan Tesislerini baştan aşağı yeniliyor.

2 bin sporcunun faydalandığı tesiste tribün inşa edilecek

Tesisin sentetik çim sahasını yapan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 400'ü altyapı sporcusu olmak üzere spor okuluna kayıtlı öğrencilerle birlikte toplam 2 bin sporcunun yararlandığı tesisin kapalı spor salonu, jimnastik salonu, soyunma odaları ile aydınlatma direklerini de yeniledi.

Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından 200 kişi kapasiteli tribün inşa edilmesi için çalışmalara başlanırken, basketbol sahasının parke zemini de zımpara yapıldı. Tesisi baştan aşağı boyayan ekipler ayrıca tesisat işleri, fayans ve alçı işlemlerini de tamamladı. Büyükşehir Belediyesi soyunma odası ve koltuk döşemelerinden, aydınlatma direklerinin yenilenmesine kadar titiz bir bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. - ANKARA

Ankaragücü Tandoğan tesisleri yenileniyor
Ankaragücü Tandoğan tesisleri yenileniyor
Ankaragücü Tandoğan tesisleri yenileniyor
Ankaragücü Tandoğan tesisleri yenileniyor
Ankaragücü Tandoğan tesisleri yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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