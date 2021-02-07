Ankaragücü-Sivasspor maçının ardından
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Ankaragücü-Sivasspor maçının ardından

07.02.2021 18:25 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:28
Ankaragücü-Sivasspor maçının ardından

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor'a sahalarında 4-1 yenildikleri maçta iyi oynayamadıklarını belirtti.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor'a sahalarında 4-1 yenildikleri maçta iyi oynayamadıklarını belirtti.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkmen, kısa bir açıklama yaptı.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını aktaran Erkmen, "Futbol adına daha güzel şeyler konuşmak isterdik. Bugün istediklerimizi yapamadık ve mağlup olduk. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Camiamızı üzüyoruz. Bu konuda da özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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