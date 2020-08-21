Ankaragücü sağlık kontrollerini tamamladı Ankaragücü'nün sağlık sponsoru olan Acıbadem Ankara Hastanesi, oyuncuları 2020-2021 sezonu öncesi ilk sağlık kontrollerinden geçirdi.

Acıbadem Ankara Hastanesi uzmanları tarafından egzersiz ve rutin sağlık kontrolleri takvimi belirlenen sporcuların, sıçrama, kas kuvvetleri ve tendom sertlikleri ölçüldü.

Covid-19 tedbirleri kapsamında; kan tetkikleri tamamlanan oyuncuların, ortopedi, kardiyoloji muayeneleri ve tetkikleri yapıldı. KBB ve iç hastalıkları muayeneleri de tamamlanan oyuncuların rutin sağlık kontrolleri ve detaylı tetkiklerinin yapılmasıyla sağlık kontrolleri tamamlandı.

Kaynak: Bültenler