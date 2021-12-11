Ankaragücü Onursal Başkanı Aydın son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN (İHA) - Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybeden MKE Ankaragücü Onursal Başkanı Cemal Aydın için, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Aydın'ın cenazesi namazın ardından defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüldü. Tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Ankaragücü'nün Onursal Başkanı Cemal Aydın için kulübün Beştepe'de bulunan tesislerinde cenaze töreni düzenlendi. Aydın için törenin ardından cuma namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; Spor Hizmetleri Genel Müdür Mehmet Baykan, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Haluk Ulusoy ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın yanı sıra spor camiasının önemli isimleri ile Aydın'ın ailesi katıldı. 73 yaşında hayatını kaybeden Aydın'ın cenazesi kılınan namazının ardından defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüldü. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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