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Ankaragücü'nün konuğu Başakşehir! Takımda 2 eksik...

Ligde 24 puanla 17. sırada yer alan başkent temsilcisi, lider Trabzonspor'la aynı puanda (56) olan 2. sıradaki Medipol Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak.

Ankaragücü'nün konuğu Başakşehir! Takımda 2 eksik...
18.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:57

Ligde 24 puanla 17. sırada yer alan başkent temsilcisi, lider Trabzonspor'la aynı puanda (56) olan 2. sıradaki Medipol Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra yaptığı ilk maçta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, son iki karşılaşmasında 4 puan aldı.

Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki MKE Ankaragücü'nde, sakatlığı bulunan Orkan Çınar ile sarı kart cezalısı Ante Kulusic, Medipol Başakşehir önünde forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir arasında saat 21.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak haftanın açılış maçını, hakem Hüseyin Göçek yönetecek. 

Kaynak: Hürriyet

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