Ankaragücü'nden Beşiktaş'a 1 Liralık Mesaj
Ankaragücü, Beşiktaş ile oynadıkları son maçta yaşanan olaylar nedeniyle deplasman tribünü için bilet fiyatlarını 1 lira olarak belirledi.
Ankaragücü, Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecekleri karşılaşma için dikkat çeken bir uygulamaya gitti. Başkent ekibi, Beşiktaş deplasmanı tribünü için bilet fiyatlarını 1 Türk Lirası olarak belirledi.
1 TL OLMASININ NEDENİ SON MAÇ
Beşiktaş ile Ankaragücü arasında 2012 Kasım ayında oynanan ve siyah-beyazlıların 3-2 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında, bazı Beşiktaşlı taraftarlar ekonomik olarak zor günler geçiren Ankaragücü'nde oyunculara 1 TL'lik bozuk paralar atmıştı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarları ile Ankaragücü taraftarları arasında gerginlik yaşanmıştı. Ankaragücü o karşılaşmaya, genç oyuncuları ile çıkmak zorunda kalmıştı.
GALATASARAY MAÇI 30 TL
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan maçta Ankaragücü yönetimi, Galatasaray taraftarı için en düşük bilet fiyatını 30 TL olarak belirlemişti.
(Sporx)
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8taşın ederide o kadar zaten çok bile vermişlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ankaragucune sormak lazim galatasaraydan 8 yedikleri şikeli maçı.super ligi haketmeyen bir kulüp.osmanli spor olmalıydı ankaragücünün yerine aslında.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İYİLİĞİDE KÖTÜLÜĞÜDE UNUTMADIK KÜLLERİMİZDEN DOĞDUK RABBİME HAMD OLSUN ASLINDA 5 KURUŞ OLMASI LAZIMDI BİLETLERİN ;)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizim aptallar ne atıyorsun 1 tl.al işte gün geldi devran döndü.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adamlar resmen siz 1 TL liksiniz demişler. Önce yapılan ayıp, ancak ayıba ayıpla karşılık vermek de olmamis.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır