Haberler » Spor » Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı - Spor

Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı

Başkan Fatih Mert: Tüm camiamıza armağan olsun"Ercan ATA - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kalktığını açıklayarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağını şu an tamamen kaldırdık.

30.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:33
Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı

Başkan : Tüm camiamıza armağan olsun"

Ercan ATA -

MKE Başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kalktığını açıklayarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağını şu an tamamen kaldırdık. Tüm camiamıza armağan olsun" dedi.

Bugüne kadar olan tüm dosyalarda futbolcularla karşılıklı olarak anlaşan, SSK ile de borçları yapılandıran Başkent ekibinde Anton Putsila'dan da iyi geldi. FIFA'dan karşılıklı anlaşma sağladığı futbolcu Anton Putsila'nın belgesini de alan Ankaragücü'nde böylece transfer yasağı kalkmış oldu.

Kulüp başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kalktığını, "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağını şu an tamamen kaldırdık. Tüm camiamıza armağan olsun" sözleriyle açıkladı.Başkent temsilcisinin ön görüşme yaptığı 4 futbolcuyu resmi olarak kadrosuna kattığını açıklaması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAnkaragücü idmanından görüntüler

Fatih Mert'in açıklamaları


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler