Ankaragücü'nde test sonuçları negatif
Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek takımımıza, koronavirüs (Covid-19 PCR) testi yapıldı.
13.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:02
Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek takımımıza, koronavirüs (Covid-19 PCR) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü arasında yarın Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
Kaynak: Hürriyet