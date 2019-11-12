Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi

12.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:47

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.

Dün teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, daha önce de sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Mustafa Kaplan ile el sıkıştı. 29 Ekim'de Gençlerbirliği'nden ayrılan deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.(Ayrıntılı haber geçilecek...)

Kaynak: DHA