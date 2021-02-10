Ankaragücü'nde Hikmet Karaman dönemi resmen başladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik adam için Beştepe Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve Hikmet Karaman yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beştepe Tesislerimizde gerçekleştirilen Başkanımız Sayın Fatih MERT'in katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi.1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman'ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı