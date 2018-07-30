Ankaragücü'nde Çifte İmza

MKE Ankaragücü, 24 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Lanre Kehinde ve İspanya La Liga ekiplerinden Malaga'da forma giyen Bakary Kone ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı. Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda geçtiğimiz sezon da takımda olan Nijeryalı forvet Lanre Kehinde ve La Liga ekiplerinden Malaga'da forma giyen Bakary Kone ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı. Kulübün Beştepe Tesisleri'nde Başkan Mehmet Yiğiner'in de katılımıyla Kehinde ve Kone için imza töreni düzenlendi.

(İHA)