MKE Ankaragücü: "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda, 1 futbolcumuzun,...
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MKE Ankaragücü: "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda, 1 futbolcumuzun,...

10.12.2020 22:51 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:59
MKE Ankaragücü:

MKE Ankaragücü: "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda, 1 futbolcumuzun, sağlık ekibimizden 1 kişinin ve idari personelimizden 1 kişinin testi pozitif çıkmıştır.

MKE Ankaragücü: "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda, 1 futbolcumuzun, sağlık ekibimizden 1 kişinin ve idari personelimizden 1 kişinin testi pozitif çıkmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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