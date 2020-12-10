MKE Ankaragücü: "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda, 1 futbolcumuzun,...
10.12.2020 22:51 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:59
MKE Ankaragücü: "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda, 1 futbolcumuzun, sağlık ekibimizden 1 kişinin ve idari personelimizden 1 kişinin testi pozitif çıkmıştır.
MKE Ankaragücü: "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda, 1 futbolcumuzun, sağlık ekibimizden 1 kişinin ve idari personelimizden 1 kişinin testi pozitif çıkmıştır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı