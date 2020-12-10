MKE Ankaragücü: "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda, 1 futbolcumuzun,...

MKE Ankaragücü: "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda, 1 futbolcumuzun, sağlık ekibimizden 1 kişinin ve idari personelimizden 1 kişinin testi pozitif çıkmıştır.