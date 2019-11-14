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Ankaragücü, Mustafa Kaplan yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Süper Lig ekibi Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan yönetiminde çalışmalarına başladı.

14.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:22
Ankaragücü, Mustafa Kaplan yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Süper Lig ekibi , yeni teknik direktörü yönetiminde çalışmalarına başladı.

Ligde 23 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirdi.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Milli takımlarında yer alan Michal Pazdan, Dever Orgill ve Wilfred Moke, antrenmanda yer almadı.

Kaynak: AA
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