Ankaragücü, Mustafa Kaplan yönetiminde ilk antrenmanını yaptı
Süper Lig ekibi Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan yönetiminde çalışmalarına başladı.
14.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:22
Süper Lig ekibi Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan yönetiminde çalışmalarına başladı.
Ligde 23 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirdi.
Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Milli takımlarında yer alan Michal Pazdan, Dever Orgill ve Wilfred Moke, antrenmanda yer almadı.
Kaynak: AA